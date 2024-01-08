Некоторых казахстанцев смогут выселять из жилья по решению суда

Зампред Комитета адмполиции Ренат Зулхаиров сегодня на брифинге МВД рассказал о планах по усилению ответственности за семейно-бытовое насилие в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ренат Зулхаиров отметил, что уполномоченным по правам ребенка и депутатами мажилиса выработаны законодательные поправки по усилению мер по защите прав женщин и детей, а также по продвижению семейных ценностей.

"Планируется криминализировать умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселить агрессора из жилища. При этом ему предлагается временно обдумать свои поступки в Центре социальной адаптации", – добавил спикер.

Также, по его словам, суд будет вправе назначить прохождение агрессором обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения.

Аналогичные особые требования к поведению будут устанавливаться и в рамках Уголовного кодекса.

Кроме того, ранее сообщалось, что в МВД планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов.

Также будет увеличено количество кризисных центров, внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере

При этом напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок" и поддерживает ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие.

В начале декабря 2023 года он утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Еще напомним, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

А с 19 мая 2023 года в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).