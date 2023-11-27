Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Экс-главе НПП "Атамекен" Аблаю Мырзахметову снова продлили арест

Опубликовано:

Аблай Мырзахметов
Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

Экс-главе правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Аблаю Мырзахметову в очередной раз продлили арест, передает NUR.KZ.

Информацию о продлении ареста бывшему председателю НПП "Атамекен" Аблаю Мырзахметову корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе столичного суда.

Арест продлен до 10 декабря текущего года.

Напомним, что 10 мая 2023 года Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

"Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника", – сообщили позже представители Антикора.

Кроме того, ранее задержание Мырзахметова комментировала вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова.

Она отметила, что по всем подобным фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. При этом чиновница напомнила, что Казахстан – правовое государство, и лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Позже стало известно, что экс-главу правления НПП "Атамекен" взяли под стражу на два месяца.

На прошлой неделе в Антикоре сообщили, на каком этапе сейчас находится дело Аблая Мырзахметова.

Также экс-вице-министра труда и соцзащиты Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку от Аблая Мырзахметова на сумму более 115 тысяч долларов за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047789-eks-glave-npp-atameken-ablayu-myrzahmetovu-snova-prodlili-arest/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.