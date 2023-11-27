Экс-главе НПП "Атамекен" Аблаю Мырзахметову снова продлили арест

Экс-главе правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Аблаю Мырзахметову в очередной раз продлили арест, передает NUR.KZ.

Информацию о продлении ареста бывшему председателю НПП "Атамекен" Аблаю Мырзахметову корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе столичного суда.

Арест продлен до 10 декабря текущего года.

Напомним, что 10 мая 2023 года Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

"Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника", – сообщили позже представители Антикора.

Кроме того, ранее задержание Мырзахметова комментировала вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова.

Она отметила, что по всем подобным фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. При этом чиновница напомнила, что Казахстан – правовое государство, и лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Позже стало известно, что экс-главу правления НПП "Атамекен" взяли под стражу на два месяца.

На прошлой неделе в Антикоре сообщили, на каком этапе сейчас находится дело Аблая Мырзахметова.

Также экс-вице-министра труда и соцзащиты Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку от Аблая Мырзахметова на сумму более 115 тысяч долларов за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен".