Задержание экс-главы НПП "Атамекен" Мырзахметова прокомментировали в Минюсте

Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова в кулуарах сената высказалась о задержании экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, передает корреспондент NUR.KZ.

Жакселекова напомнила, что Казахстан - правовое государство, и лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

"По всем таким фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. Какие-то комментарии сейчас с нашей стороны, полагаю, неуместны", - заявила вице-министр.

Все, добавила она, будет зависеть от результатов расследования, квалификации совершенных деяний.

"По законодательству ответственность предусмотрена. Сейчас теоретически сложно рассуждать о том, какое деяние будет вменено", - резюмировала спикер.

Напомним, о задержании бывшего председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова стало известно вчера.

Сегодня в Антикоррупционной службе сообщили, что Мырзахметова подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности.

Сейчас Мырзахметов помещен в изолятор временного содержания в Астане. Ведется расследование.

Добавим также, что в мае 2003 года Мырзахметов был приговорен к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в организации хищений госимущества. До задержания и ареста по этому делу он занимал должность министра транспорта и коммуникаций РК.

НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов возглавлял 9 лет - с 2013 по 2022 год. В феврале прошлого года он сложил с себя полномочия главы палаты предпринимателей.

На официальном сайте НПП указано, что Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" – это некоммерческая организация. Она была создана для усиления переговорной силы бизнеса с правительством РК и государственными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020081-v-minyuste-prokommentirovali-zaderzhanie-myrzahmetova/