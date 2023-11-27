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"Мне так же, как и вам, больно": аким Павлодарской области об убийстве Миланы Давыдовой

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Брошенная игрушка
Брошенная игрушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Павлодарской области Асаин Байханов в СЦК высказался об убийстве семилетней Миланы Давыдовой в селе Бескауга, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Асаин Байханов сообщил, что только в Экибастузе насчитывается 78 таких семей. В целом по области их больше 300.

"Конечно же, службы занимаются этой работой. Основная вина была в том, что местный акимат не обратил внимание на неэтичное поведение родителей, в частности мамы, и несвоевременно сообщил об этом. Это аул, который находится фактически в 65 км от Экибастуза. И в этом ауле, в той части, в которой жила мама, всего семь домов. И аул входит в один из трех-четырех населенных пунктов, которые входят в один сельский округ. Мне так же, как и вам, было страшно, так же, как и вам, больно", – заявил он.

Аким региона заверил, что местные власти сделали соответствующие выводы.

"Но вы понимаете, мы сделали выводы. Провели работу. Я в Экибастузе провел совещание, мы детально разобрали вину каждой социальной и государственной служб и приняли соответствующее решение", – добавил Байханов.

Его также спросили, гарантирует ли он, что ответственные понесут наказание.

"Мы живем в правовом государстве и у каждого должностного лица есть ответственность, а также лица, которое совершило или подозревается в совершении преступления", – подчеркнул он.

Асаин Байханов позже добавил, что полицейские сейчас расследуют уголовное дело по данному факту.

"Полиция сейчас ведет дело, она всесторонне все расследует. С точки зрения государственных служащих… я думаю, это послужило большим уроком для всех нас. Но сейчас, бывает, появляются в этом списке новые лица, которых очень тяжело выявить. Поэтому будем усиливать эту работу.

Я действительно считаю, что это жуткий случай. К сожалению, здесь вина есть всех задействованных. Это недоглядел и участковый, и аким села, и службы социальной защиты, и соседи в том числе. Никто не сигнализировал, что есть такая проблема. Обычно в сельской местности информация распространяется быстро, что есть какие-то противоправные действия и так далее. Но никто не сообщал этого", – добавил аким Павлодарской области.

Напомним, 18 ноября стало известно о том, что 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области. Днем ранее третьеклассница вышла из дома, но так и не вернулась.

Позже к поискам девочки было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет. Однако 19 ноября стало известно, что пропавшую девочку нашли мертвой.

Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания. Также стали известны подробности трагедии. Других детей семьи отправили в центр поддержки.

На прошлой неделе аким Павлодарской области наказал своих подчиненных в связи с произошедшей трагедией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047772-mne-tak-zhe-kak-i-vam-bolno-akim-pavlodarskoy-oblasti-ob-ubiystve-milany-davydovoy/

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