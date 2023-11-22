Смерть 7-летней девочки: аким Павлодарской области указал на оплошность соцслужб

Аким Павлодарской области, собрав совещание, поднял вопросы безопасности детей и насилия в семье в связи с событиями в селе Бескауга, где погибла 7-летняя девочка, сообщает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, Асаин Байханов высказался о работе соцслужб, которые не должны были терять бдительность.

На совещании он заслушал всех, от кого могла зависеть безопасность ребенка. Это, в том числе, и аким села, его заместители, педагоги школы, где училась девочка, а также полицию и соцорганы.

"Погиб ангелочек. <…> Из таких случаев надо извлекать серьезные уроки и работать на опережение, заниматься профилактикой", – подчеркнул Асаин Байханов.

Согласно озвученным на совещании данным, в Экибастузе в зоне риска находятся 68 семей. Службы проводят с ними определенную работу, оказывают помощь.

Но этого, как отметил глава региона, вероятно, недостаточно.

Асаин Байханов напомнил присутствующим, что руководители служб несут персональную ответственность за комфорт и безопасность людей, и подчеркнул, что будут применены меры административного наказания к госслужащим.

Напомним, 18 сентября стало известно о том, что 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области. Третьеклассница 17 ноября вышла из дома, но так и не вернулась. Позже к поискам девочки было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет.

Однако 19 ноября стало известно, что пропавшую девочку нашли мертвой.

Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.

Позже стали известны подробности трагедии. Также других детей семьи отправили в центр поддержки.

Позже волонтеры рассказали о странностях в поведении матери погибшей девочки во время поисков.