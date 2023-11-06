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"В Дубае мне делали операцию": экс-учредитель "Оператор РОП" признала вину и расплакалась в суде

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Муктарова Шнар
Муктарова Шнар. Фото: Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК

В Астане продолжается рассмотрение дела в отношении экс-учредителя "Оператор РОП" Шнар Муктаровой, которую ранее экстрадировали из ОАЭ – подсудимая полностью признала вину, пишет корреспондент NUR.KZ.

В начале заседания суд постановил удовлетворить ходатайство адвокатов о проведении судебного разбирательства в сокращенном порядке. Условиями для этого являлось признание вины подсудимой, возмещение ущерба и то, что Муктарова не оспаривает доказательств в деле.

"Вину предъявленного обвинения признаю в полном объеме, в совершенном преступлении раскаиваюсь. В Алматы я работала в "Люксор" примерно в 2013-2015-е годы, где я познакомилась с гражданкой Светланой Коротенко – она предложила мне стать соучастником ТОО. Я согласилась… она подготовила пакет документов, который я подписала.

С февраля 2016-го по январь 2022-го года я являлась участником ТОО "Оператор РОП", с 2015-го года по настоящее время – директором ТОО "ECO WASTE SOLUTIONS".

В 2017-2018-х годах Коротенко сказала мне о необходимости провести собрание в ТОО "Оператор РОП" для распределения дивидендов – я согласилась и подписала ряд документов, не зная тонкостей законодательства и будучи уверенной в законности действий.

Дивиденды я получила на сумму 920 тысяч тенге, а насчет ТОО "ECO WASTE SOLUTIONS", где я являюсь учредителем (были направлены остальные средства – прим. ред.). Как я подписывала документы, я не отрицаю", – рассказала на допросе Муктарова.

Во время выступления подсудимая с трудом сдерживала эмоции и читала подготовленный для речи в суде текст сквозь слезы. Муктарова рассказала, что, не зная о том, что совершала в ТОО "Оператор РОП" что-то незаконное, уехала в ОАЭ на лечение онкологии.

"В 2021-2022 годах в связи с необходимостью проведения обследования после операции выехала в ОАЭ, где и находилась. У меня умер папа – после 40 дней, как я его похоронила, у меня выявили онкологию, и я поехала туда подтвердить (заболевание – прим. ред.) и лечь в больницу, и там мне сделали операцию.

Вину свою я признаю, но тогда я не знала. Меня вернули в Казахстан, я добровольно вернулась. У меня больная мама в Алматы, у меня сын студент, у меня дочка, внучка… я полностью признаю вину, и на будущее больше не хочу участвовать в таких деятельностях.

Деньги (дивиденды – прим. ред.) никуда не уходили – они были на счету, мы никогда ничего не использовали. Ущерб я погасила добровольно", – рассказала на допросе Муктарова.

Дело ТОО "Оператор РОП"

В июле в суде Астаны уже вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" – руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника. Все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет.

При вынесении приговора судья сообщил и о роли Шнар Муктаровой в этом деле, которая на тот момент находилась в розыске. По словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.

После поимки Муктаровой в Дубае совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны начал по ней отдельное рассмотрение дела:

  • по статье 28 части 3 УК РК – создание преступной группы либо руководство ею;
  • по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК – присвоение или растрата чужого имущества.

Согласно ходатайству адвоката Мукановой, съемка фото и видео на процессе по ее делу запрещена.

В суде сторона защиты Муктаровой заявила о ее готовности заключить процессуальное соглашение и погасить нанесенный ущерб.

Кроме того, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований.

В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева не допрашивалась по делу "Оператора РОП".

На прошлом заседании по делу экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктаровой адвокаты заявили, что она вернула все дивиденды на сумму более 920 млн тенге.

Тогда прокурор рассказал, как, по мнению обвинения, Муктарова совершала хищения в ТОО "Оператор РОП".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044295-v-dubae-mne-delali-operatsiyu-eks-uchreditel-operator-rop-priznala-vinu-i-rasplakalas-v-sude/

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