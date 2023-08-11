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Приговор казахстанцам в Южной Корее: в МИД Казахстана рассказали подробности

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи. Иллюстративное фото: Horst Galuschka/Picture alliance/Getty Images

Вчера в городе Инчхон в Южной Корее был вынесен приговор двум нашим соотечественникам, которые незаконно пересекли границу в марте этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщается, что 10 августа 2023 года был вынесен приговор двум гражданам Казахстана, незаконно пересекшим государственную границу Республики Корея в марте 2023 года.

"Окружной суд города Инчхон наложил гражданам РК денежное взыскание в размере 3 млн корейских вон (более 1 млн тенге) на каждого с последующей депортацией.

В случае неуплаты штрафа в установленные судом сроки (7 дней) им будет предоставлена возможность отработать штраф в течение 30 дней", – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что казахстанские дипломаты оказывали всю необходимую консульско-правовую помощь гражданам РК, находились на постоянном контакте с их родственниками и местными правоохранительными органами, а также присутствовали на суде.

Побег казахстанцев из аэропорта в Южной Корее

Напомним, что в конце марта 2023 года в соцсетях распространилась информация о двух юных казахстанцах, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба, как сообщалось, являются уроженцами Туркестана.

Как выяснилось, молодые люди не прошли паспортный контроль в аэропорту Южной Корее и готовились к депортации. Не дождавшись этого, казахстанцы перелезли через внешнее ограждение аэропорта и скрылись.

Чуть позднее одного из них задержала местная полиция. Через некоторое время второй молодой человек сдался полиции добровольно.

Инцидент вызвал сильный общественный резонанс. На этом фоне даже распространилась информация о том, что казахстанцев, работающих в Южной Корее, якобы начали массово увольнять. Однако в МИД РК этот слух опровергли.

По информации нашего МИДа, указанные граждане обвинялись по трем нарушениям законодательства Южной Кореи:

  • нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконный въезд в страну);
  • нарушение закона об иммиграционном контроле (незаконное пребывание на территории страны);
  • нарушение закона об объектах аэропорта и его сооружений (материальный ущерб).

В ведомстве также подчеркивали, что допущенное нарушение является серьезным, а самих нарушителей ждут большие сроки.

Вчера адвокат казахстанцев сообщил, что им грозил трехгодичный тюремный срок. Однако вместо этого парни заплатят штраф и вернутся на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032122-prigovor-kazahstantsam-v-yuzhnoy-koree-v-mid-kazahstana-rasskazali-podrobnosti/

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