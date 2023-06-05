"Ждут большие сроки": МИД о сбежавших из аэропорта в Южной Корее казахстанцах

Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД на брифинге в ведомстве высказался о ситуации вокруг казахстанцев, которых ранее задержали в Южной Корее, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что состоялось первое судебное заседание по делу казахстанцев, которых задержали 27 марта в Южной Корее.

"В дальнейшем будут приняты соответствующие меры и будут выяснены детали. Их ждет наказание на территории Южной Кореи. Серьезное нарушение. К ним добавились не только уголовные, но и финансовые правонарушения. Они должны заплатить за ущерб, который они причинили. Поэтому ждем решения суда, но их ждут большие сроки", – заявил Айбек Смадияров.

Напомним, что в конце марта в соцсетях распространилась информация о двух казахстанцах 18 лет и 21 года, сбежавших из аэропорта Инчхон в Южной Корее. Оба, как сообщалось, являются уроженцами Туркестана. Также говорилось, что за несколько дней до побега им и еще нескольким иностранцам было отказано во въезде в Южную Корею.

Чуть позднее одного из казахстанцев задержала местная полиция. Через некоторое время второй сдался добровольно.

После произошедшего в Сети распространилась информация о том, что казахстанцев, работающих в Южной Корее, якобы начали увольнять после инцидента с нашими соотечественниками. Однако в МИД слух опровергли.

Добавим, что, согласно информации на сайте "Электронного правительства", казахстанцам следует помнить о правилах поведения во время пребывания в другом государстве.

Так, во время пребывания в иностранном государстве на казахстанцев распространяется действие его законов, которые вы обязаны строго соблюдать. При этом незнание законов страны пребывания не освобождает лицо от ответственности.

Находясь за границей, надо следовать общепринятым нормам этики и морали, корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой, важно соблюдать местные обычаи и традиции, особенно в государствах Азии и Африки.

Важно не забывать, что знание хотя бы основных слов и фраз на иностранном языке облегчит пребывание в чужой стране, а также будет приветствоваться местным населением.

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (задержание местными правоохранительными органами, угрозы со стороны других лиц, дорожно-транспортные происшествия и т.п.) гражданин Казахстана имеет право требовать встречи с сотрудником казахстанского консульского учреждения в государстве пребывания. При этом не стоит подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023454-zhdut-bolshie-sroki-mid-o-sbezhavshih-iz-aeroporta-v-yuzhnoy-koree-kazahstantsah/