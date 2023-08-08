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"В случае его возвращения будет полноценное расследование": МВД о розыске Бейбута Шуменова

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Бейбут Шуменов
Бейбут Шуменов. Фото: instagram.com/beibutshumenov

Глава МВД в кулуарах кабмина прокомментировал ход розыска боксера Бейбута Шуменова, которого ищут после нападения на мужчину с ребенком в ТРЦ Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях касательно местонахождения Бейбута Шуменова предполагают, что боксер находится в США – полиция при этом объявила его в межгосударственный розыск.

Глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что у Казахстана нет соглашения об экстрадиции с США, а есть лишь договор об оказании правовой помощи на условиях взаимности. При этом делать прогнозы о поимке Шуменова министр не стал.

"Не будем прогнозы делать. Дело категории средней тяжести, где предусмотрено примирение даже. Я думаю, сейчас по всем направлены (ориентировки – прим. ред.) – в случае возвращения будет проведено полноценное досудебное расследование и будет принято законное процессуальное решение", – сообщил министр.

Ахметжанова спросили, не считает ли он ситуацию с розыском Шуменова упущением полиции, которая вовремя не задержала боксера.

"Если бы я не считал так, я бы не освобождал от занимаемых должностей (сотрудников – прим. ред.)", – ответил глава МВД.

Драка в ТРЦ Астаны

Напомним, в начале июля в соцсетях распространились кадры избиения мужчины в столичном ТРЦ. Сообщалось, что сначала по данному факту в полиции отказались заводить дело, однако позже все же начали досудебное расследование и служебную проверку в отношении некоторых сотрудников полиции.

В МВД, комментируя инцидент, подтвердили, что одним из участников драки оказался известный спортсмен, экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов.

После появления видео в СМИ Шуменов рассказал свою версию конфликта, отметив, что многие, не разобравшись в ситуации до конца, пишут неприятные комментарии в его адрес. Сам он заявил, что защищал сына, к которому приставал мальчик, сидящий на руках у мужчины из видео.

Позже стало известно, что мужчина, с которым у Шуменова произошел конфликт, является гражданином Кыргызстана. В МИД Кыргызстана заявили, что взяли ход расследования дела на контроль.

Между тем уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева обратилась в МВД и попросила привлечь Шуменова к ответственности за угрозу ребенку, который в момент конфликта находился на руках у второго мужчины.

В конце июля же стало известно, что Бейбута Шуменова объявили в розыск.

В начале августа сообщалось, что проверка в отношении полицейских после инцидента с Шуменовым завершилась. По ее результатам участкового полицейского и замначальника УП района Есиль в Астане освободили от должностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031649-v-sluchae-ego-vozvrascheniya-budet-polnotsennoe-rassledovanie-mvd-o-rozyske-beybuta-shumenova/

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