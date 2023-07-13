Детский омбудсмен призвала наказать Шуменова, избившего мужчину с ребенком, по уголовной статье

Бейбут Шуменов. Фото: instagram.com/beibutshumenov

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева заявила в своем Instagram-аккаунте, что обратилась в МВД по поводу инцидента в столичном ТРЦ с участием спортсмена Бейбута Шуменова.

"Обратилась в МВД о необходимости учесть факт, что своими действиями лицо, совершившее преступное деяние, подвергло опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у отца (потерпевшего).

Факт угрозы безопасности ребенка подтверждается кадрами видео с места происшествия, размещенного в социальных сетях", – написала уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева.

В связи с этим в данном случае она считает необходимым привлечь лицо к ответственности по статье 115 УК РК “Угроза”.

"В действующем законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации, угрожающей безопасности и здоровью именно ребенка. Мною будет внесено соответствующее предложение в блок подготовленных изменений в законодательство по вопросам обеспечения безопасности детей.

В целом, считаю, в любой ситуации мы, взрослые, должны думать о детях", – заявила Закиева.

Напомним, на днях в соцсетях распространились кадры избиения мужчины в столичном торгово-развлекательном центре. Сообщалось, что сначала по данному факту в полиции отказались заводить дело.

Вскоре в департаменте полиции Астаны рассказали, что проводится досудебное расследование.

На следующий день в МВД сообщили, что одним из участников инцидента оказался известный спортсмен, экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов.

Вчера Шуменов рассказал свою версию конфликта, отметив, что многие, не разобравшись в данной ситуации до конца, пишут неприятные комментарии в его адрес. Кроме того, спортсмен заявил, что хотел бы попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины.

Сегодня стало известно, что мужчина, с которым у Шуменова произошел конфликт, является гражданином Кыргызстана.

Также добавим, статья 115 УК РК предусматривает наказание за угрозу убийства или причинение тяжкого вреда здоровью, а равно иное тяжкое насилие над личностью либо уничтожение имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение.

Данное преступление наказывается:

штрафом в размере до 120 МРП (до 414 тыс. тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов;

либо арестом на срок до 30 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028488-intsident-s-bokserom-shumenovym-v-trts-detskiy-ombudsmen-zayavila-chto-obratilas-v-mvd/