Конфликт с экс-чемпионом Шуменовым в Астане: мужчина с ребенком оказался иностранцем

Драка с участием Бейбута Шуменова в ТРЦ в Астане. Кадр из видео: t.me/egovpress

В середине июня в ТРЦ в Астане произошел конфликт с участием экс-чемпиона мира по боксу Бейбутом Шуменовым. Как сообщает Sputnik Кыргызстан, второй участник конфликта - кыргызстанец.

Хотя инцидент произошел 18 июня, внимание он привлек лишь несколько дней назад, когда в соцсетях появились соответствующие кадры.

На кадрах видно, как в одном из заведений ТРЦ к столику к мужчине с ребенком подходит еще один посетитель – после короткого разговора он хватает мужчину за шею, тот пытается отбиться, после чего завязывается драка.

Посетитель наносит мужчине с ребенком удары по голове, душит его, затем толкает с такой силой, что тот падает и переворачивает стол, еле успев посадить находящегося на руках ребенка на диван.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

А вчера в МВД подтвердили, что нападавший оказался экс-чемпионом мира по боксу Бейбутом Шуменовым. Вице-министр внутренних дел Кайрат Сунтаев сообщил, что по данному факту проводится экспертиза, по результатам которой будет принято дальнейшее решение.

На вопрос, являются ли отягчающими обстоятельствами то, что нападавший был профессиональным боксером, Сунтаев ответил, что все будет зависеть от результатов экспертизы.

В МВД также отметили, что находившийся на руках мужчины ребенок не пострадал, но сам пострадавший настаивает на привлечение боксера к уголовной ответственности.

По данным издания Sputnik Кыргызстан, пострадавший мужчина - гражданин Кыргызстана.

"По словам напавшего боксера, он узнал о том, что мужчина с ребенком из Кыргызстана только в отделении полиции. Инцидент произошел из-за конфликта детей на игровой площадке", - говорится в материале издания.

К слову, сам Шуменов уже прокомментировал ситуацию и рассказал свою версию событий. По его словам, судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина не пострадал.

"В данной ситуации я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины, и жалею, что ребенок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент конфликт полностью исчерпан", - написал Шуменов.

Добавим также, что Бейбут Шуменов был официально лишен титула чемпиона мира по боксу по версии WBA в 2019 году, его место занял боксер из Франции Арсен Гуламирян. Сейчас боксер исключен из рейтинга WBA.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028463-konflikt-s-eks-chempionom-shumenovym-v-astane-muzhchina-s-rebenkom-okazalsya-inostrantsem/