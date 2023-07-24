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Боксера Бейбута Шуменова объявили в розыск

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Бейбут Шуменов
Бейбут Шуменов. Фото: instagram.com/beibutshumenov

Боксер Бейбут Шуменов, которого ранее обвинили в нападении на кыргызстанца, объявлен в розыск. Об этом сообщается на официальном портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Согласно данным на портале, боксер находится в розыске уже два дня.

Сообщается, что розыскное дело было зарегистрировано в Астане 22 июля. Органом, ведущим розыск боксера, указано Управление полиции района Есиль ДП города Астана.

Скриншот с сайта
Скриншот: qamqor.gov.kz

Напомним, 18 июня в ТРЦ Астаны случился конфликт между двумя мужчинами. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, а несколько дней назад кадры появились в Сети.

На кадрах видно, как в одном из заведений ТРЦ к столику к мужчине с ребенком подходит еще один посетитель - после короткого разговора он хватает мужчину за шею, тот пытается отбиться, после чего завязывается драка.

Посетитель наносит мужчине с ребенком удары по голове, душит его, затем толкает с такой силой, что тот падает и переворачивает стол, еле успев посадить находящегося на руках ребенка на диван.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело.

Позже в МВД подтвердили, что нападавший - экс-чемпиона мира по боксу Бейбут Шуменов.

На вопрос, являются ли отягчающими обстоятельствами то, что нападавший был профессиональным боксером, в министерстве сообщили, что все будет зависеть от результатов экспертизы.

В ведомстве также отмечали, что находившийся на руках мужчины ребенок не пострадал, но сам пострадавший настаивает на привлечении боксера к уголовной ответственности.

Позже стало известно, что пострадавший мужчина - гражданин Кыргызстана.

Сам Шуменов прокомментировал ситуацию и рассказал свою версию событий. По его словам, судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина не пострадал.

"В данной ситуации я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины, и жалею, что ребенок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент конфликт полностью исчерпан", - написал Шуменов.

Между тем детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева обратилась в МВД и попросила привлечь боксера к ответственности по статье 115 УК РК "Угроза".

В министерстве же заявили, что расследование продолжается - дело возбуждено по статье 293 УК РК "Хулиганство", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

К слову, МИД Кыргызстана позже заявил, что взял ход расследования дела на свой контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029769-boksera-beybuta-shumenova-obyavili-v-rozysk/

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