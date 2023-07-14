Конфликт с экс-чемпионом Шуменовым в Астане: МИД Кыргызстана взял дело на контроль

Здание МИД Кыргызстана. Иллюстративное фото: mfa.gov.kg

Министерство иностранных дел Кыргызстана держит на контроле дело о конфликте между казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым и кыргызстанцем в ТРЦ Астаны, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили в кыргызстанском МИДе, 13 июля потерпевший К.А. был приглашен в посольство Кыргызской Республики в Казахстане.

"В ходе встречи с послом Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь.

На сегодня по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле министерства", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 18 июня в ТРЦ Астаны случился конфликт между двумя мужчинами. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения, а несколько дней назад кадры появились в Сети.

На кадрах видно, как в одном из заведений ТРЦ к столику к мужчине с ребенком подходит еще один посетитель - после короткого разговора он хватает мужчину за шею, тот пытается отбиться, после чего завязывается драка.

Посетитель наносит мужчине с ребенком удары по голове, душит его, затем толкает с такой силой, что тот падает и переворачивает стол, еле успев посадить находящегося на руках ребенка на диван.

В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело.

Позже в МВД подтвердили, что нападавший - экс-чемпиона мира по боксу Бейбут Шуменов.

На вопрос, являются ли отягчающими обстоятельствами то, что нападавший был профессиональным боксером, в министерстве сообщили, что все будет зависеть от результатов экспертизы.

В ведомстве также отмечали, что находившийся на руках мужчины ребенок не пострадал, но сам пострадавший настаивает на привлечении боксера к уголовной ответственности.

А вчера стало известно, что пострадавший мужчина - гражданин Кыргызстана.

Сам Шуменов уже прокомментировал ситуацию и рассказал свою версию событий. По его словам, судмедэкспертиза подтвердила, что мужчина не пострадал.

"В данной ситуации я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины, и жалею, что ребенок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент конфликт полностью исчерпан", - написал Шуменов.

Между тем детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева обратилась в МВД и попросила привлечь боксера к ответственности по статье 115 УК РК "Угроза".

В министерстве же заявили, что расследование продолжается - дело возбуждено по статье 293 УК РК "Хулиганство", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028641-konflikt-s-eks-chempionom-shumenovym-v-astane-mid-kyrgyzstana-vzyal-delo-na-kontrol/