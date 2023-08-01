Стало известно, как наказали полицейских, отпустивших боксера Шуменова

Бейбут Шуменов. Фото: instagram.com/beibutshumenov

Завершилась проверка в отношении полицейских после инцидента с боксером Бейбутом Шуменовым в ТРЦ Астаны. Некоторых отстранили должностей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"По результатам проведенной проверки, участковый инспектор полиции УП района "Есиль" освобожден от занимаемой должности.

Оперативный дежурный дежурной части и старший участковый инспектор полиции (ответственный за организацию работы УПП) отдела местной полицейской службы УП района "Есиль" предупреждены о неполном служебном соответствии.

Заместитель начальника УП района "Есиль" освобожден от занимаемой должности, начальнику районного управления объявлен выговор", - сообщили в ДП.

Драка в ТРЦ Астаны с участием Шуменова

В начале июля в соцсетях распространились кадры избиения мужчины в столичном ТРЦ. Сообщалось, что сначала по данному факту в полиции отказались заводить дело, однако позже в ДП рассказали, что по данному факту проводится досудебное расследование.

В МВД, комментируя инцидент, подтвердили, что одним из участников драки оказался известный спортсмен, экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов.

После появления видео в СМИ Шуменов рассказал свою версию конфликта, отметив, что многие, не разобравшись в ситуации до конца, пишут неприятные комментарии в его адрес.

Позже стало известно, что мужчина, с которым у Шуменова произошел конфликт, является гражданином Кыргызстана. В МИДе Кыргызстана заявили, что взяли ход расследования дела на контроль.

Между тем уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева обратилась в МВД и попросила привлечь Шуменова к ответственности за угрозу ребенку, который в момент конфликта находился на руках у второго мужчины.

После Бейбута Шуменова объявили в розыск, как выяснилось позже - экс-чемпион был объявлен в межгосударственный розыск.

Глава Минкульта Асхат Оралов, комментируя произошедшее, подчеркнул, что винновый будет отвечать за свои поступки в рамках правового поля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030863-stalo-izvestno-kak-nakazali-politseyskih-otpustivshih-boksera-shumenova/