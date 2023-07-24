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"Объявлен в межгосударственный розыск": в полиции рассказали о деле Бейбута Шуменова

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Казахстанский боксер-тяжеловес Бейбут Шуменов
Бейбут Шуменов. Фото: instagram.com/beibutshumenov

В Департаменте полиции Астаны раскрыли некоторые подробности дела против боксера Бейбута Шуменова. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве, спортсмена объявили в межгосударственный розыск.

"По факту инцидента в Mega Silkway, произошедшего 18 июня Департаментом полиции Астаны в отношении Бейбута Шуменова проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Вместе с тем, данный гражданин официально объявлен в межгосударственный розыск, согласно норм уголовно-процессуального законодательства", - говорится в сообщении в полиции.

Драка в ТРЦ Астаны

В начале июля в соцсетях распространились кадры избиения мужчины в столичном ТРЦ. Сообщалось, что сначала по данному факту в полиции отказались заводить дело, однако позже в ДП рассказали, что по данному факту проводится досудебное расследование.

В МВД, комментируя инцидент, подтвердили, что одним из участников драки оказался известный спортсмен, экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов.

После появления видео в СМИ Шуменов рассказал свою версию конфликта, отметив, что многие, не разобравшись в ситуации до конца, пишут неприятные комментарии в его адрес.

Позже стало известно, что мужчина, с которым у Шуменова произошел конфликт, является гражданином Кыргызстана. В МИДе Кыргызстана заявили, что взяли ход расследования дела на контроль.

Между тем уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева обратилась в МВД и попросила привлечь Шуменова к ответственности за угрозу ребенку, который в момент конфликта находился на руках у второго мужчины.

Сегодня же стало известно, что Бейбута Шуменова объявили в розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029798-obyavlen-v-mezhgosudarstvennyy-rozysk-v-politsii-rasskazali-o-dele-beybuta-shumenova/

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