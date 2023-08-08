Легализовать авто по поддельным документам пытались в Актюбинской области

Полицейский проверяет данные в паспорте. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Актюбинской области возбудили уголовные дела в отношении четырех граждан, пытавшихся легализовать авто с помощью поддельных документов, передает портал МВД Polisia.kz.

Как отметили в полиции, в стране участились случаи, когда при легализации авто владельцы машин предоставляют поддельные документы на транспорт.

Так, только 3 августа в ходе приема документов на легализацию авто с иностранным учетом, у сотрудников полиции вызвали сомнения документы на четыре автомашины, в частности справки с пограничной службы о пересечении границы до 1 сентября 2022 года, а также свидетельство о регистрации и технический паспорт ТС.

По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по части 1 статьи 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия.

Департамент полиции Актюбинской области еще раз предупреждает автовладельцев об уголовной ответственности за предоставление поддельных документов на автотранспортные средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031593-legalizovat-avto-po-poddelnym-dokumentam-pytalis-v-aktyubinskoy-oblasti/