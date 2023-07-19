"Услуги оценивал от 250 тыс. тенге": алматинцев обманули, обещая помощь в легализации авто

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы полиция задержала подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он обещал помочь с легализацией иностранных авто за вознаграждение, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, который, предположительно, предлагал свое "содействие" в получении водительского удостоверения и легализации иностранных авто.

"Свои услуги подозреваемый оценивал от 250 тысяч тенге и выше, в зависимости от объема "помощи", – говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве рассказали, что по факту мошенничества зарегистрированы четыре заявления.

"Были проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан. В отношении гражданина А. 1994 года рождения расследуется уголовное дело по статье 190 УК РК. Сейчас следователи проверяют личность задержанного на возможную причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям", – сказал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Абдинур Тасыбаев.

Отмечается, что подозреваемый взят под стражу.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Добавим, что за нарушение статьи 190 УК РК (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, либо с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Легализация иностранных авто в Казахстане

С 23 января 2023 года в Казахстане действовала упрощенная легализация иностранных автомобилей, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года.

Чтобы ее пройти, владельцу авто было достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Отметим, что в мае власти разрешили также легализовать так называемые "автомобили-конструкторы", ввезенные в страну под видом запчастей. Для этого была предусмотрена специальная процедура.

Легализация иностранных авто завершилась 1 июля текущего года. До этого в МВД подчеркивали, что срок акции продлеваться не будет.

Также в ведомстве рассказали, кто может легализовать иностранное авто в Казахстане после 1 июля.

А на прошлой неделе представители МВД рассказали, иностранные авто из каких стран казахстанцы успели узаконить в рамках акции по легализации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029305-uslugi-otsenival-ot-250-tys-tenge-almatintsev-obmanuli-obeschaya-pomosch-v-legalizatsii-inostrannyh-avto/