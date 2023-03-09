Мухтара Аблязова оштрафовали за неявку в суд во Франции

Мухтар Аблязов. Фото: Thomas Coex / AFP / Getty Images

Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс вынес решение о назначении штрафа Мухтару Аблязову за неявку в суд. Об этом сообщается на официальном сайте БТА Банка.

Отмечается, что Мухтар Аблязов должен был явиться в суд города Экс-ан-Прованс 15 и 16 июня 2021 года для допроса. В последний момент перед заседанием он через своего адвоката сообщил о том, что не намерен следовать указанию французского суда, аргументируя свое решение опасением политического преследования.

"Позднее БТА подал ходатайство о назначении Аблязову штрафа в связи с неявкой в суд. В апелляционной инстанции суд установил, что Мухтар Аблязов уже являлся по похожему вызову в 2018 году. Также Аблязов был лишен статуса беженца сначала в Англии, а затем во Франции, поэтому он не мог ссылаться на этот статус для неявки в суд.

При этом, ранее следственным судьей Аблязову назначена мера судебного контроля, которая, в том числе, включает в себя явку по требованию суда. Мухтар Аблязов нарушил данную меру, не явившись по вызову суда города Экс-ан-Прованса", – говорится в сообщении.

Так, по данным компании, 7 марта 2023 года апелляционный суд города Экс-ан-Прованс вынес решение, которым признал, что Мухтар Аблязов не выполнил требования суда о явке, в связи с чем ему был назначен штраф.

"БТА Банк приветствует справедливое решение французского суда. Мухтар Аблязов и его сообщники неоднократно отказывались честно участвовать в судебных процессах и нарушали многочисленные судебные постановления, в том числе в США, за что были привлечены к ответственности и оштрафованы", – подчеркнули представители банка.

Экс-ан-Прованс на карте Франции. Скриншот: Google Maps

Напомним, Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году. После этого власти страны обвинили его в хищении 7,5 млрд долларов из банка БТА. На данный момент он находится во Франции.

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан.

Тем не менее замгенпрокурора РК Асет Чиндалиев подчеркнул, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

"У нас договора с Францией сейчас нет, мы руководствуемся в настоящее время договором на принципах взаимности. То есть до этого мы направили свои запросы, они уведомляют на принципах взаимности. Что касается экстрадиции – если мы направляем запрос об экстрадиции без договора о взаимности, то Франция уже рассматривает сама, выдать или не выдавать", – отметил он.

Добавим, что в декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу БТА банка. Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

В Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017 он был признан виновным в хищениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012286-muhtara-ablyazova-oshtrafovali-za-neyavku-v-sud-vo-frantsii/