Кайрату Кудайбергену продлили арест еще на два месяца
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Кайрату Кудайбергену вновь продлили срок ареста, на этот раз до 21 августа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.
Решение о продлении ареста было принято вчера, 20 июня, Специализированным межрайонным следственным судом города Алматы.
"Постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Қ. на 2 месяца, т.е. до 21 августа 2023 года", – говорится в сообщении.
Так, общий период его нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела продлен до семи месяцев.
В прошлый раз срок ареста продлевали месяц назад.
Дело Кайрата Кудайбергена
Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.
"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.
Сам подозреваемый позже заявлял о своей невиновности.
С момента задержания Кудайбергену неоднократно продлевали срок ареста.
20 июля Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.
2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Тем не менее в Генпрокуратуре заявили, что Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию.
"Не подлежат амнистии около 20 человек, которые являются организаторами", – сообщал заместитель генпрокурора Казахстана Асет Чиндалиев.
На вопрос журналистов о том, относится ли Кайрат Кудайберген к разряду организаторов массовых беспорядков, замгенпрокурора ответил, что ему предъявлены такие обвинения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025793-kayratu-kudayberdenu-prodlili-arest-esche-na-dva-mesyatsa/