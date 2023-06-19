Ущерб на сотни миллионов: схемы незаконной постановки авто на учет выявили в регионах Казахстана

Грузовой автомобиль. Кадр из видео: YouTube / МВД РК

В нескольких регионах Казахстана стражи порядка задержали подозреваемых в незаконной постановке на учет авто, ввезенных из-за рубежа, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, в Акмолинской области полицейскими выявлена незаконная постановка на учет грузовых автомашин.

"Установлено, что с февраля прошлого года по апрель текущего года преступная группа, использовав поддельные квитанции об оплате за первичную государственную регистрацию, поставила на казахстанский учет 62 грузовые автомашины", – говорится в сообщении.

Как рассказали в МВД, официальная оплата за первичную государственную регистрацию за каждую единицу грузовых авто должна была составлять около 7-8 млн тенге. По предварительным данным, общая сумма ущерба государству составила примерно 500 млн тенге.

В полиции также сообщили, что другая преступная схема выявлена и ликвидирована борцами с оргпреступностью в Алматы, где незаконно регистрировался легковой автотранспорт, ввезенный в Казахстан из Южной Кореи. Стражами порядка установлены 250 машин, зарегистрированных по поддельным документам, предварительный ущерб составил более 340 млн тенге.

Отмечается, что в данном случае предполагаемая преступная группа фальсифицировала документы на авто, внося изменения в графе год выпуска с 2018 на 2020 год, уклонялись от уплаты установленной суммы сбора за первичную госрегистрацию.

Кроме того, в Астане полицейские выявили преступную схему, где были организованы канал поставки транспортных средств под видом запчастей и постановка их на учет путем подделки документов о замене кузова без его фактического проведения.

"Задержаны подозреваемые, которые в рамках досудебного расследования дали признательные показания. Кроме того, у них изъяты вещественные доказательства, а также поддельная документация. Проводится расследование", – рассказал начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов.

Напомним, в начале декабря прошлого года Антикор сообщал о задержании участников ОПГ, занимавшейся нелегальной постановкой на регистрационный учет авто, ввезенных из-за рубежа.

В ведомстве заявляли, что в ОПГ, помимо прочих, входили также глава спецЦОНа Астаны и четверо полицейских. По данным ведомства, с января 2022-го ОПГ зарегистрировала 486 автомобилей. Стоимость услуги составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге за один автомобиль.

Ущерб государству оценили в 1,4 млрд тенге.

В мае текущего года сообщалось, что Антикор завершил расследование по данному факту.

Добавим, что в Казахстане с 23 января 2023 года действует упрощенная легализация иностранных автомобилей, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года. Чтобы ее пройти, владельцу авто достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Подробнее с условиями легализации авто можно ознакомиться здесь.

Между тем с 1 июля текущего года прием заявок будет остановлен. Однако, как отметили в МВД, всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля текущего года, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025327-podozrevaemyh-v-registratsii-avto-po-poddelnym-dokumentam-zaderzhala-politsiya/