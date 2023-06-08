Ввезли 250 машин: преступную схему регистрации авто из Южной Кореи пресекли в Алматы

Машины. Иллюстративное фото: Ditto / Getty Images

Полиция Алматы пресекла преступную схему регистрации авто из Южной Кореи, в деле фигурируют сотрудники спецЦОНа, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В управлении по борьбе с организованной преступностью сообщили по данному факту, что в этой схеме фигурируют сотрудники спецЦОНа, относящегося к НАО “Правительство для граждан”, а также гражданин К.

Отмечается, что этот человек поставил на поток ввоз автомобилей из Южной Кореи.

"Установлено, что гажданин К., вступив в преступный сговор с сотрудниками СпецЦОНа, вносил ложные сведения в документы, являющиеся основанием для регистрации транспортных средств в Республике Казахстан. Вследствие указанных противоправных действий фигурант уклонился от уплаты установленных платежей за первичную государственную регистрацию в размере свыше 340 млн тенге", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.

Пои информации полицейских, на данном этапе расследования установлено, что таким образом было ввезено и поставлено на учет 250 автомобилей.

Отметим, что это не первое дело о незаконном ввозе машин в РК, в котором фигурируют сотрудники спецЦОНа.

В начале декабря прошлого года Антикор сообщал о задержании участников ОПГ, занимавшейся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа.

В ведомстве заявляли, что в ОПГ, помимо прочих, входили также глава спецЦОНа Астаны и четверо полицейских. По данным ведомства, с января 2022-го ОПГ зарегистрировала 486 автомобилей. Стоимость услуги составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге за один автомобиль.

Ущерб государству оценили в 1,4 млрд тенге.

В НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщили, что расследование было проведено после обращения госкорпорации в Антикоррупционную службу.

В мае текущего года Антикор завершил расследование по данному факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023949-prestupnuyu-shemu-registratsii-avto-iz-yuzhnoy-korei-presekli-v-almaty/