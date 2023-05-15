Антикор завершил расследование по делу главы спецЦОНа Астаны и четверых полицейских

Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении сотрудников столичного спецЦОНа, сообщает официальный Telegram-канал Антикора.

Как сообщили в в АПК, уголовное дело расследовалось по фактам неправомерного ввода и уничтожения сведений о транспортных средствах в информационных системах "СЦ "Web-Модуль" и "ИИС ЦОН", а также подделки письменных форм сделок.

"Установлено, что преступная группа с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей", - говорится в сообщении ведомства.

Причиненный государству ущерб оценили в 1,4 млрд тенге.

Подозреваемыми по делу проходят 30 человек, в том числе руководитель столичного спецЦОНа №2, 4 сотрудника полиции и посредники, которые, по версии следствия, предлагали свои услуги по незаконному оформлению транспортных средств.

Сейчас идет ознакомление с материалами уголовного дела.

Между тем в Антикоре напомнили, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена приговором суда, а также призвали казахстанцев, не прибегать к услугам посредников при регистрации автомобилей.

Напомним, в начале декабря прошлого года Антикор сообщал о задержании участников ОПГ, занимавшейся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа. В ведомстве заявляли, что в ОПГ, помимо прочих, входили также глава спецЦОНа и четверо полицейских.

По данным ведомства, с января 2022-го ОПГ зарегистрировала 486 автомобилей. Стоимость услуги составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн тенге за один автомобиль.

Отметим, согласно статье 206 УК РК, умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Согласно части 2 этой же статьи, те же деяния, совершенные:

в отношении критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры; группой лиц по предварительному сговору, –

наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Часть 3 этой же статьи гласит, что деяния, предусмотренные частями первой или второй,

совершенные преступной группой; повлекшие тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020559-antikor-zavershil-rassledovanie-po-delu-o-spetstsonah-astany/