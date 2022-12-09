Ввезенные в Казахстан авто незаконно ставили на учет в Астане. Задержан глава спецЦОНа

Стоянка авто. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography / Getty Images

Пресечена противоправная деятельность ОПГ, состоявшей из числа сотрудников НАО "Правительство для граждан" и гражданских лиц, занимавшихся нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Как отметили в антикоррупционном ведомстве, работа по пресечению преступной деятельности велась совместно с прокуратурой Астаны.

По данным ведомства, ОПГ занималась нелегальной постановкой на регистрационный учет автомашин, ввезенных из-за рубежа, без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей.

"Установлено, что преступная группа с января текущего года путем обмана граждан относительно правомерности постановки на учет иностранных автомашин, предлагая свои услуги, похищали их денежные средства и осуществили незаконную регистрацию 486 транспортных средств", — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в Антикоре, стоимость такой услуги составляла от 400 тыс. тенге до 1,6 млн. тенге за один автомобиль.

"Заполучив желаемые денежные средства, подозреваемые подделывали письменные формы сделок купли-продажи автомашин, квитанции об уплате госпошлин за изготовление госномеров и свидетельств о регистрации транспортных средств", — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что деятельность злоумышленников стала возможной, в том числе вследствие умышленного уничтожения госавтоинспекторами органов внутренних дел в информационной системе "Сервисный центр "WEB-модуль" сведений о ранее утилизированных авто и ввода вместо них сведений вновь ввезенных автомобилей.

В настоящее время четверо полицейских взяты под стражу.

По данным Антикора, ущерб, причиненный гражданам и государству в виде неуплаченных госпошлин и сборов, составил порядка 1 млрд тенге.

На сегодняшний день по делу задержаны еще четверо предполагаемых участников преступной группы, в том числе руководитель СпецЦОНа №2 по Астане, добавили в ведомстве.

Расследование продолжается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000800-vvezennye-v-kazahstan-avto-nezakonno-stavili-na-uchet-v-astane-zaderzhan-glava-spetstsona/