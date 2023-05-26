"Вложили 220 млн тенге": еще один факт организации финпирамиды Q-net выявили в Талдыкоргане

Полицейский проводит задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Департамент АФМ по Жетысуской области начал досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамиды Q-net в Талдыкоргане, сообщает АФМ в своем официальном Telegram-канале.

"Установлено, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финансовой пирамиды вовлечен 231 потерпевший, которые вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 млн тенге.

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Дело в отношении Q-net

Напомним, еще в 2020 году в МВД рассказали о десятках уголовных дел, которые завели в стране на компанию сетевого маркетинга Q-net. Тогда сообщалось, что данная организация предлагала людям продавать ювелирные изделия. Как уточняли тогда в ведомстве, головной офис фирмы располагался в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Q-net в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае стало известно, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от действий Q-net. В отношении компании было зарегистрировано уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды.

Между тем в марте текущего года сотрудники столичного департамента АФМ сообщили о задержании подозреваемого в создании финпирамиды Qnet. Он был взят под стражу с санкции суда.

Также на этой неделе АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022152-esche-odin-fakt-organizatsii-finpiramidy-q-net-vyyavili-v-taldykorgane/