О возобновлении дела Аблязова во Франции высказались представители "БТА Банка"

Мухтар Аблязов. Кадр из видео: tiktok.com/@ablyazov_mk1

Вчера стало известно, что Кассационный суд Франции постановил возобновить разбирательство по делу Мухтара Аблязова. Это решение прокомментировали на официальном сайте "БТА Банка".

Как отмечают специалисты, 23 мая 2023 года Кассационный суд Франции постановил по апелляции "Банка БТА", что в уголовном деле в отношении Аблязова не истекли сроки уголовного преследования.

"Таким образом, высшая судебная инстанция Франции подтвердила, что уголовное расследование по фактам мошенничества и отмывания средств, совершенных Аблязовым в отношении "Банка БТА", должно быть продолжено французским следственным судьей.

"Банк БТА" приветствует решение французского суда и рассчитывает на скорое и успешное рассмотрение дела судами по существу", – говорится в сообщении.

Напомним, Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году. После этого власти страны обвинили его в хищении 7,5 млрд долларов из "Банка БТА". На данный момент он находится во Франции.

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан.

Тем не менее замгенпрокурора РК Асет Чиндалиев в январе 2023 года подчеркивал, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

"У нас договора с Францией сейчас нет, мы руководствуемся в настоящее время договором на принципах взаимности. То есть до этого мы направили свои запросы, они уведомляют на принципах взаимности. Что касается экстрадиции – если мы направляем запрос об экстрадиции без договора о взаимности, то Франция уже рассматривает сама, выдать или не выдавать", – отметил он.

Добавим, что в декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА банка". Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

В Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017 он был признан виновным в хищениях.

В начале марта сообщалось, что Мухтара Аблязова оштрафовали за неявку в суд во Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021933-o-vozobnovlenii-dela-ablyazova-vo-frantsii-vyskazalis-predstaviteli-bta-banka/