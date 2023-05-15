Полицейскому начальнику Эдику Булатову вынесли приговор в Уральске

Эдик Булатов в суде. Фото: mgorod.kz

В Уральске вынесен приговор бывшему заместителю начальника городского управления полиции Эдику Булатову, который обвинялся в получении взятки, передает "Мой город".

"Суд признал виновным Эдика Булатова по части 2 статьи 366 УК РК и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также пожизненно запретить занимать должности на государственной службе и лишить звания полковника полиции", - зачитала приговор судья Уральского городского суда Роза Сариева.

Она дополнила, что срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу.

"Зачесть в срок наказания время содержания под стражей с 3 февраля 2022 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания", - отметила судья.

Родные осужденного заявили, что намерены обжаловать приговор.

Дело Эдика Булатова

О задержании заместителя начальника полиции Уральска стало известно в феврале 2022 года. Позже он был арестован. Также сообщалось, что его госпитализировали в больницу из СИЗО.

В декабре прошлого года состоялось предварительное слушание. Эдика Булатова судили по ч.2 ст.366 УК РК (Получение взятки). Из обвинительного акта следовало, что он подозревается в получении незаконного вознаграждения от "короля трамадола" (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане).

По версии, озвученной прокурором в суде, в начале октября 2021 года заместитель начальника полиции, зная, что житель Уральска без рецептов врача занимается реализацией трамадола и других психотропных препаратов, решил получить от него взятку в виде денег в значительном размере за покровительство.

"Тогда Булатов, находясь в подъезде своего дома, предложил передать ему 7 млн тенге или автомобиль Volkswagen Multivan. С октября 2021 года по февраль 2022 года Булатов неоднократно предлагал при встречах передать взятку. 3 февраля около 22.00 во дворе дома №52 по улице Черекаева Булатов получил 450 тысяч тенге (имитированные под 4 млн тенге). Далее подсудимый был задержан", - отметила гособвинитель Анастасия Семилиди.

Прокурор запросила для него 5 лет лишения свободы.

Добавим, что согласно ч.2 ст.366 УК РК получение взятки в значительном размере сотрудником правоохранительного органа наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020634-politseyskomu-nachalniku-ediku-bulatovu-vynesli-prigovor-v-uralske/