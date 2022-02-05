Задержан заместитель начальника полиции Уральска

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В ходе проведения оперативных мероприятий департаментом собственной безопасности МВД с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника управления полиции Уральска, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК (Получение взятки).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемых полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных полицейских, служащих народу Казахстана. Чистка рядов продолжается", - заявил начальник ДСБ МВД РК Арман Саданов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954715-zaderzhan-zamestitel-nachalnika-politsii-uralska/