"Короля трамадола" задержали в Уральске
Опубликовано:
Мужчину, провозгласившего себя "королем трамадола" (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане), задержали в Уральске. Подробности озвучили в ДП ЗКО, передает "Мой город".
О задержании жителя Уральска сообщил общественник Аслан Утепов на своей странице в Facebook и потребовал изолировать его от общества.
В пресс-службе ДП ЗКО рассказали, что 12 сентября около 17.00 часов во время оперативных мероприятий был остановлен Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 46-летний мужчина.
При осмотре в его авто обнаружили и изъяли 400 флаконов наркосодержащего и запрещенного в безрецептурном обращении препарата "Тропикамид".
По данному факту начато досудебное расследование по ст.296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта).
В ведомстве добавили, что назначены экспертизы и проводятся необходимые следственные действия.
Издание отмечает, что "короля трамадола" задерживают не в первый раз. В апреле этого года он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987674-korolya-tramadola-zaderzhali-v-uralske/