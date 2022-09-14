"Короля трамадола" задержали в Уральске

Задержание в Уральске. Кадр из видео: Аслан Утепов/Facebook

Мужчину, провозгласившего себя "королем трамадола" (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане), задержали в Уральске. Подробности озвучили в ДП ЗКО, передает "Мой город".

О задержании жителя Уральска сообщил общественник Аслан Утепов на своей странице в Facebook и потребовал изолировать его от общества.

В пресс-службе ДП ЗКО рассказали, что 12 сентября около 17.00 часов во время оперативных мероприятий был остановлен Volkswagen Multivan, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

При осмотре в его авто обнаружили и изъяли 400 флаконов наркосодержащего и запрещенного в безрецептурном обращении препарата "Тропикамид".

По данному факту начато досудебное расследование по ст.296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта).

В ведомстве добавили, что назначены экспертизы и проводятся необходимые следственные действия.

Издание отмечает, что "короля трамадола" задерживают не в первый раз. В апреле этого года он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987674-korolya-tramadola-zaderzhali-v-uralske/