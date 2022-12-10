"Прокурор врет": полицейского начальника судят в Уральске

Эдик Булатов. Фото: uralskweek.kz

Заместителя начальника управления полиции Эдика Булатова судят в Уральске по делу о взятке. На предварительном заседании первым выступил адвокат подсудимого, передает "Мой город".

Дело рассматривается в Уральском городском суде под председательством судьи Розы Сариевой. Адвокат сообщил, что его подзащитный не смог ознакомиться с материалами по состоянию здоровья.

"Нарушены права подсудимого. За время следствия он трижды проходил лечение в стационаре. Он плохо себя чувствовал, но к нему приходили и говорили, чтобы он ознакомился с делом, на него оказывали давление. Всего 11 томов, он успел ознакомиться только с пятью.

Понимаете, подсудимый из-за этого не может отвечать на некоторые вопросы в суде. Вы можете сказать, что с делом он может ознакомиться в суде, но разве он может провести очную ставку? Нет! Булатов лишен такого права. Решается его судьба. Просим отправить дело в прокуратуру, а они пусть передадут в органы следствия на дополнительное расследование", - обратился к суду адвокат.

Также он попросил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Эдик Булатов полностью поддержал своего защитника.

Далее выступил гособвинитель Арай Мусин. Он доложил, что уголовное дело заместителя начальника УП Уральска рассматривается по статье "Покушение на получение взятки в значительном размере".

"За все время Булатов ознакомился только с четырьмя томами уголовного дела, с остальными томами знакомиться отказался. Этот факт подтверждается соответствующими документами, которые имеются в материалах", - отметил прокурор.

По словам гособвинителя, так как обвиняемый явно затягивал ознакомление с материалами дела, то для него был составлен график.

"В итоге ознакомление с 11 томами длилось 112 дней, на один том предоставлено 11 дней. График ознакомления составлялся дважды. Также Булатову были предоставлены в учреждении все сканированные материалы с доступом к компьютеру. Более того, органы следствия вручили копии материалов дела в полном объеме", - заявил Арай Мусин.

При этом он добавил, что невозможность ознакомления - причина несостоятельная, поскольку подозреваемого дважды обследовали врачи. Они пришли к выводу, что его состояние относительно удовлетворительное и в госпитализации он не нуждался.

Однако Эдик Булатов заявил, что прокурор врет. Все тома ему принесли только в день, когда заполнили акт, по которому он якобы отказался от ознакомления. Подсудимый утверждает, что ему предоставили дело в электронном виде, а в СИЗО не работают компьютеры. А на одном рабочем ноутбуке у него не открылась флешка.

В итоге судья все же назначила судебное разбирательство на 23 декабря в общем порядке. Меру пресечения в отношении подсудимого оставила прежней. Она добавила, что у Эдика Булатова есть 14 дней для ознакомления с материалами дела до главного судебного разбирательства.

Напомним, о задержании заместителя начальника полиции Уральска стало известно в феврале текущего года. Позже он был арестован. Также сообщалось, что его госпитализировали в больницу из СИЗО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000955-prokuror-vret-politseyskogo-nachalnika-sudyat-v-uralske/