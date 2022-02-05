Заместителя начальника управления полиции арестовали в Уральске

Эдик Булатов. Фото: uralskweek.kz

Следственный суд санкционировал арест заместителя начальника управления полиции Уральска Эдика Булатова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного суда.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК "Получение взятки". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в суде.

Громкое задержание подтвердили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области. Здесь подчеркнули, что работа по изобличению нечистых на руку полицейских будет продолжена.

"Полиция и дальше будет жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан. Из-за недобросовестных полицейских налагается тень на добросовестных и честных сотрудников", - отметили в пресс-службе ведомства.

В некоторых СМИ была озвучена сумма предполагаемой взятки - 4 миллиона тенге. По версии источников, деньги якобы предназначались за обещание "развести" преступление, связанное с наркотиками. Однако официального подтверждения пока этому нет.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника управления полиции Уральска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954761-zamestitelya-nachalnika-upravleniya-politsii-arestovali-v-uralske/