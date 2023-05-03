Прокурор запросила 5 лет тюрьмы для полицейского начальника Эдика Булатова

Эдик Булатов. Фото: uralskweek.kz

Завершилось судебное следствие по делу бывшего заместителя начальника управления полиции Уральска Эдика Булатова, который обвиняется в получении взятки. Прокурор запросила для него 5 лет лишения свободы, передает "Мой город".

Как заявила прокурор Анастасия Семилиди, получение взятки относится к правонарушению против государственной службы. Кроме того, обвиняемый принимал присягу.

"Булатов занимал должность заместителя начальника управления полиции Уральска. Подсудимый заявил в суде, что это все провокация и действия бывшего коллеги из МВД, который решил с ним свести старые счеты по линии работы", - отметила гособвинитель.

Она озвучила доказательства виновности Эдика Булатова и попросила назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности, лишить звания, но конфискацию имущества не назначать.

Сам бывший полицейский начальник свою вину не признал и утверждал, что все это провокация. По его словам, он не принимал присяги, поэтому это не является отягчающим обстоятельствам.

"Согласно показаниям, данным в суде, понятые пришли позже. Никто не видел и не может сказать, как оказались деньги на крыше автомобиля. Кто-то из них подложил. Геномная экспертиза показала, что мои следы отсутствуют на деньгах.

Видео не полное, все срезали, смонтировали. Прокурор озвучивает, однако ни в одном месте я не указал суммы и там не мои слова. Не надо перевирать факты. Так же не бывает! Все вокруг снимали меня, нет момента, когда повалили на землю, потом подняли.

Видео начинается с того, когда уже деньги лежали наверху. Что за понятые? То их забрали с института, то с кинотеатра. А у нас есть справки, что в кинотеатре не было показа такого фильма, про который они говорили. По делу опрошены более двадцати человек, все отзываются обо мне положительно", - высказался подсудимый.

Эдик Булатов добавил, что его хотят посадить только на показаниях и заявил о нарушениях во время следствия.

"Я возмущен беззаконием. Взяли выборочно, то что нужно - оставили, то что не надо - исключили. Мы все под богом ходим и обязательно за это ответим", - заключил обвиняемый.

Напомним, о задержании заместителя начальника полиции Уральска стало известно в феврале 2022 года. Позже он был арестован. Также сообщалось, что его госпитализировали в больницу из СИЗО.

В декабре прошлого года состоялось предварительное слушание. Эдика Булатова судят по ч.2 ст.366 УК РК (Получение взятки). Из обвинительного акта следовало, что он подозревается в получении незаконного вознаграждения от "короля трамадола" (препарат запрещен в безрецептурном обращении в Казахстане).

По версии, озвученной прокурором в суде, в начале октября 2021 года заместитель начальника полиции, зная, что житель Уральска без рецептов врача занимается реализацией трамадола и других психотропных препаратов, решил получить от него взятку в виде денег в значительном размере за покровительство.

"Тогда Булатов, находясь в подъезде своего дома, предложил передать ему 7 млн тенге или автомобиль Volkswagen Multivan. С октября 2021 года по февраль 2022 года Булатов неоднократно предлагал при встречах передать взятку. 3 февраля около 22.00 во дворе дома №52 по улице Черекаева Булатов получил 450 тысяч тенге (имитированные под 4 млн тенге). Далее подсудимый был задержан", - отметила гособвинитель Анастасия Семилиди.

Добавим, что согласно ч.2 ст.366 УК РК получение взятки в значительном размере сотрудником правоохранительного органа наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019132-prokuror-zaprosila-5-let-tyurmy-dlya-politseyskogo-nachalnika-edika-bulatova/