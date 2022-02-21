Заместителю начальника полиции Уральска стало плохо после ареста

Эдик Булатов. Фото: uralskweek.kz

Заместитель начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов был госпитализирован в больницу из следственного изолятора. Несколько дней он провел в медицинском учреждении. Об этом сообщили в ДУИС по ЗКО, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы, 5 февраля Эдик Булатов был помещен в следственный изолятор управления полиции Уральска.

"Следственно-арестованный с 8 по 11 февраля был госпитализирован в городскую многопрофильную больницу с предварительным диагнозом "артериальная гипертензия третьей стадии". Сейчас он находится в следственном изоляторе РУ-170/1. Его состояние оценивается как удовлетворительное", - отметили в ДУИС по ЗКО.

Напомним, заместитель начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов был задержан по подозрению в получении взятки. Проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК. Позже стало известно, что его арестовали.

По информации СМИ, правоохранителя обвиняют в получении 4 млн тенге за обещание "развести" дело о наркотиках. Однако официально это пока не подтвердили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957044-zamestitelyu-nachalnika-politsii-uralska-stalo-ploho-posle-aresta/