"Говорить о заказах пока рано": МВД о нападениях на журналистов в Казахстане
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Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах сената высказался о нападениях на журналистов и блогеров в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Марат Кожаев сообщил, что по всем фактам нападения на журналистов уже установлены и задержаны подозреваемые.
По его словам, сейчас проводятся расследования.
"Мотивы совершения этих преступлений и кто за этим может стоять будут определены в ходе расследования. Поэтому на сегодня говорить о заказах и личных инициативах пока что рано", – резюмировал спикер.
Отметим, в Казахстане в последнее время участились нападения на работников СМИ. Осенью прошлого года в международном фонде "Әділ сөз" и Союзе журналистов Казахстана заявили о травле и преследовании женщин-журналистов. На ситуацию отреагировал Касым-Жомарт Токаев - он поручил заняться расследованием нападений на работников СМИ.
Преступления против журналистов в Казахстане
В июле 2022 года в Атырау избили журналистку Олесю Вертинскую. Спустя некоторое время подозреваемого задержали.
В январе этого года стало известно, что в Алматы подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых – все задержанные оказались несовершеннолетними.
20 февраля известный казахстанский журналист Вадим Борейко сообщил о подрыве двух машин его коллеги в Алматы. Ранее он же рассказывал, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры.
Вчера еще один казахстанский журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении. По словам мужчины, на него напали в подъезде и ударили по лицу. В полиции заявили, что зарегистрировали факт нападения и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Реакция правоохранительных органов
Ранее в МВД сообщали, что с сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.
Для раскрытия этих преступлений была создана межведомственная следственно-оперативная группа. Сейчас полиция в рамках нападения на журналистов расследует 20 уголовных дел по следующим статьям:
- статья 115 – "Угроза";
- статья 147 – "Распространение сведений о частной жизни";
- статья 158 – "Воспрепятствование журналистской деятельности";
- статья 202 – "Умышленное уничтожение чужого имущества";
- статья 293 – "Хулиганство".
По подозрению в совершении этих преступлений задержаны 18 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010540-govorit-o-zakazah-poka-rano-mvd-o-napadenii-na-zhurnalistov-v-kazahstane/