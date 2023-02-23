"Говорить о заказах пока рано": МВД о нападениях на журналистов в Казахстане

Журналисты. Иллюстративное фото: официальный Telegram-канал правительства РК

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах сената высказался о нападениях на журналистов и блогеров в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Кожаев сообщил, что по всем фактам нападения на журналистов уже установлены и задержаны подозреваемые.

По его словам, сейчас проводятся расследования.

"Мотивы совершения этих преступлений и кто за этим может стоять будут определены в ходе расследования. Поэтому на сегодня говорить о заказах и личных инициативах пока что рано", – резюмировал спикер.

Отметим, в Казахстане в последнее время участились нападения на работников СМИ. Осенью прошлого года в международном фонде "Әділ сөз" и Союзе журналистов Казахстана заявили о травле и преследовании женщин-журналистов. На ситуацию отреагировал Касым-Жомарт Токаев - он поручил заняться расследованием нападений на работников СМИ.

Преступления против журналистов в Казахстане

В июле 2022 года в Атырау избили журналистку Олесю Вертинскую. Спустя некоторое время подозреваемого задержали.

В январе этого года стало известно, что в Алматы подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых – все задержанные оказались несовершеннолетними.

20 февраля известный казахстанский журналист Вадим Борейко сообщил о подрыве двух машин его коллеги в Алматы. Ранее он же рассказывал, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры.

Вчера еще один казахстанский журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении. По словам мужчины, на него напали в подъезде и ударили по лицу. В полиции заявили, что зарегистрировали факт нападения и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Реакция правоохранительных органов

Ранее в МВД сообщали, что с сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.

Для раскрытия этих преступлений была создана межведомственная следственно-оперативная группа. Сейчас полиция в рамках нападения на журналистов расследует 20 уголовных дел по следующим статьям:

статья 115 – "Угроза";

статья 147 – "Распространение сведений о частной жизни";

статья 158 – "Воспрепятствование журналистской деятельности";

статья 202 – "Умышленное уничтожение чужого имущества";

статья 293 – "Хулиганство".

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны 18 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010540-govorit-o-zakazah-poka-rano-mvd-o-napadenii-na-zhurnalistov-v-kazahstane/