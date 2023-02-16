Полицейские занимались поборами с продавцов на рынке "Алтын Орда"

Рынок "Алтын Орда". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стражи порядка собирали "дань" с продавцов на рынке "Алтын орда" - виновные получили обвинительные приговоры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента антикоррупционной службы.

Об этом в рамках брифинга в РСК Алматинской области рассказал глава областного департамента АПК, Серик Орымбетов. Данное дело, отметил он, стало одним из наиболее резонансных.

Так, по словам Орымбетова, в конце прошлого года была пресечена криминальная деятельность сотрудников полиции, которые, злоупотребляя должностными полномочиями, организовали на рынке "Алтын орда" побор денежных средств с работников рынка за общее покровительство и увод от уголовной и административной ответственности.

Как отметил глава ведомства, тем самым полицейские "создали социальное напряжение на территории рынка".

Орымбетов подчеркнул, что один из сотрудников полиции оказал сопротивление сотрудникам Антикоррупционной службы, применив огнестрельное оружие.

В настоящий момент, по данным Антикора, в деле поставлена точка: приговором Карасайского районного суда трое участковых инспекторов полиции приговорены к ограничению свободы сроком на три года.

Также во время брифинга глава областного департамента рассказал еще об одном резонансном деле, фигурантами которого стали полицейские.

В настоящий момент в суд было направлено уголовное дело в отношении инспекторов батальона патрульной полиции Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области по фактам систематических поборов денежных средств на автодорогах республиканского значения за непривлечение к административной ответственности.

Злоупотребление должностными полномочиями, согласно определению статьи 361 УК РК, – использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц/организаций, либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Оно наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, год назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок на рынке "Алтын Орда". Позже в акимате Алматинской области сообщили, что подведены предварительные итоги проверок.

Результатами поделились государственные органы. Например, в КГД МФ РК рассказали, что принятыми мерами в бюджет уплачено налогов на сумму 1,5 млрд тенге. Между тем торговцы рынка жаловались на прежнюю администрацию и утверждали, что их "кинули".

В сентябре 2022 года появилась информация о том, что рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в оптово-распределительный центр.

Недавно стало известно о том, что бывшее руководство "Алтын Орды" объявили в международный розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009726-politseyskie-zanimalis-poborami-s-prodavtsov-na-rynke-altyn-orda/