Арыстанбеку Мухамедиулы снова продлили срок ареста

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

Экс-министру культуры и руководителю Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы в очередной раз продлили срок ареста, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"17 января 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мухамедиулы А. на 1 месяц", - говорится в сообщении суда.

О возбуждении уголовного дела в отношении руководства Нацмузея стало известно в мае прошлого года. Тогда в Антикоре сообщали, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках.

В тот же день стало известно, что директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья.

В конце мая экс-министра задержали и поместили под стражу на два месяца. Позже Мухамедиулы несколько раз продлевали срок ареста - в последний раз это произошло в середине декабря.

В конце августа Антикоррупционная служба озвучила новые подробности по делу Мухамедиулы. Как рассказали в ведомстве, расследование ведется по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки, оцифровку национальной киноколлекции и 3D-сканирование сакральных объектов Казахстана. Предварительная сумма ущерба государству, по данным Антикора, составила порядка 7 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006077-arystanbeku-muhamediuly-snova-prodlili-srok-aresta/