"Платил один, а вещи забирал другой": что еще говорили по делу экс-начальника МПС Шымкента

Мухтар Бухарбаев. Кадр из видео: Otyrar.kz

Накануне завершился громкий процесс в отношении бывшего начальника местной полицейской службы Шымкента Мухтара Бухарбаева, которого осудили на 7 лет лишения свободы за превышение власти или должностных полномочий. В суде рассказали новые подробности уголовного дела, передает Otyrar.kz.

Высокопоставленный полицейский предстал перед судом после того, как его подчиненный Азамат Аимбетов записал видеообращение и обвинил руководителя в поборах. Он заявил, что начальник вынуждал его покупать дорогие вещи.

Издание отмечает, что при вынесении приговора Мухтар Бухарбаев был немногословен. По словам судьи, экс-начальник МПС Шымкента все обвинения отрицал. Его адвокаты просили вынести оправдательный вердикт.

Суд рассматривал дело около двух месяцев. По версии обвинения, экс-полицейский на протяжении двух лет заставлял подчиненного покупать ему авиабилеты, мебель, часы и даже елки.

Деньги майору Азамату Аимбетову приходилось занимать у родственников.

В качестве свидетелей по резонансному делу выступили продавцы магазинов, где приобретались вещи, трое коллег потерпевшего и водитель подсудимого.

"Счет-фактуры и накладные доказывают, что товары были куплены в этих магазинах. Продавцы прям указывают, что оплачивал инспектор полиции, а мерил и забирал другой человек в лице Бухарбаева.

Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 194 тысячи тенге, суд это удовлетворил. По всем эпизодам Бухарбаева признали виновным, поэтому все с него взыскали. В моральном ущербе отказали", - пояснил судья Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Гани Байарыстан.

По мнению стороны потерпевшего, суд вынес справедливое решение. Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.

Напомним, накануне Мухтара Бухарбаева осудили на семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также пожизненно запретили работать на госслужбе и в правоохранительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988140-platil-odin-a-veschi-zabiral-drugoy-chto-esche-govorili-po-delu-eks-nachalnika-mps-shymkenta/