Аргентинскую журналистку ограбили во время прямого эфира на ЧМ-2022 в Катаре

Доминика Мецгер. Кадр из видео: tn.com.ar

Журналистку из Аргентины Доминик Метцгер, которая освещала церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, ограбили в прямом эфире. Полиция Дохи пообещала найти вора и предложила ей выбрать санкции для него, передает РБК.

По словам журналистки, во время репортажа из ее сумочки был украден кошелек с деньгами и документами. Мецгер сообщила в полицию об инциденте, где ей пообещали найти преступника.

"Ну что ж, мой опыт в Катаре: у меня украли кошелек, когда я была в прямом эфир. Я в полицейском участке, меня направили сюда сделать заявление, потому что они гарантируют, что все находится под наблюдением, и они найдут мой кошелек с документами, деньгами и картами, за которые я особенно беспокоюсь", – сказала она.

Журналистка не знает, в какой именно момент было совершено ограбление. Мецгер предполагает, что это могло случиться, когда она танцевала с людьми. Однако пропажу журналистка заметила, когда хотела купить воды.

В полиции у нее спросили, какие санкции она хотела бы применить в отношении вора, когда его поймают.

"Я подумала, что неправильно поняла из-за перевода, но нет: они настаивали, чтобы я назвала наказание для вора, если я хочу, чтобы его посадили на пять лет в тюрьму или депортировали", – добавила она.

Мецгер заявила, что не хочет никому выносить приговор.

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Напомним, 20 ноября в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу, который продлится до 18 декабря.

Тем временем евреи, приехавшие из разных стран на ЧМ-2022, заявили о проблемах с местом для молитв и кошерной едой в Катаре, хотя организаторы обещали все это им предоставить.

Кроме того, ФИФА за два дня до начала турнира сообщила, что в Катаре официально запрещена продажа алкогольного пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998319-argentinskuyu-zhurnalistku-ograbili-vo-vremya-pryamogo-efira-na-chm-2022-v-katare/