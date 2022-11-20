В Катаре состоялось открытие чемпионата мира по футболу (видео)

Церемония открытия ЧМ-2022 по футболу. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сегодня вечером, 20 ноября, в Катаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу, который продлится до 18 декабря, передает NUR.KZ.

В рамках специального мероприятия с приветственным словом выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

На открытии состоялся парад талисманов прошедших мировых первенств. Появились на сцене с номерами Чонгук (солист группы BTS) и местный певец Фахад Аль Кубаиси.

Также зрители увидели шоу дронов и красочный салют.

Напомним, впервые ЧМ по футболу проходит в зимний период. В 2018 году на мировом первенстве в России победила Франция.

Матчем открытия станет встреча Катара с Эквадором.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998136-v-katare-sostoyalos-otkrytie-chempionata-mira-po-futbolu-video/