В Катаре состоялось открытие чемпионата мира по футболу (видео)

Сегодня вечером, 20 ноября, в Катаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу, который продлится до 18 декабря, передает NUR.KZ.
В рамках специального мероприятия с приветственным словом выступил эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.
На открытии состоялся парад талисманов прошедших мировых первенств. Появились на сцене с номерами Чонгук (солист группы BTS) и местный певец Фахад Аль Кубаиси.
Также зрители увидели шоу дронов и красочный салют.
Напомним, впервые ЧМ по футболу проходит в зимний период. В 2018 году на мировом первенстве в России победила Франция.
Матчем открытия станет встреча Катара с Эквадором.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998136-v-katare-sostoyalos-otkrytie-chempionata-mira-po-futbolu-video/