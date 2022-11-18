На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили продажу алкогольного пива

Катар готовится к ЧМ-2022. Фото: Fu Tian/China News Service via Getty Images

В Катаре официально запрещена продажа алкогольного пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу, об говорится в заявлении на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

"После переговоров между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на фестивале болельщиков ФИФА, других фан-направлениях и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадионов ЧМ-2022", – говорится в их сообщении.

Однако данное решение не коснется продажи безалкогольного пива. Его болельщики смогут приобрести на стадионах чемпионата мира.

Как отмечает The New York Times, новые правила были введены всего за два дня до начала турнира и могут поставить под угрозу срыва спонсорский контракт на 75 млн долларов между ФИФА и пивоваренной компанией Budweiser.

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Ранее мы писали, что торжественное открытие чемпионата состоится 20 ноября в 20:45 по времени Астаны. Церемонию открытия можно посмотреть в прямом эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport, а также на их сайтах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1997874-na-stadionah-chm-2022-v-katare-zapretili-prodazhu-alkogolnogo-piva/