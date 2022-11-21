Криштиану Роналду: Португалия - лучшая команда на ЧМ-2022, но нам нужно доказать это

Криштиану Роналду. Фото: David Lidstrom/Getty Images

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" назвал лучшую команду стартовавшего в Катаре чемпионата мира-2022 по футболу, cообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

По словам 37-летнего футболиста, лучшей коллективом мирового первенства в Катаре является сборная Португалии.

"Считаю, что сборная Португалии - лучшая команда на чемпионате мира, но нам нужно доказать это на поле", - заявил Криштиану Роналду.

Напомним, что на ЧМ-2022 португальцы сыграют в группе Н вместе с командами Уругвая, Ганы и Южной Кореи. Первую встречу подопечные Фернанду Сантуша проведут против Ганы 24 ноября.

Ранее Криштиану Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил "Манчестер Юнайтед" в предательстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998321-krishtianu-ronaldu-portugaliya-luchshaya-komanda-na-chm-2022-no-nam-nuzhno-dokazat-eto/