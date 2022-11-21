Евреи заявили о проблемах с местом для молитв и кошерной едой на ЧМ-2022 в Катаре

Катар. Иллюстративное фото: Supreme Committee for Delivery & Legacy via Getty Images

Власти Катара, где в этом году проходит чемпионат мира по футболу, не обеспечили верующих еврейских болельщиков молитвенными помещениями и возможностью готовить кошерную еду, передает The Jerusalem Post.

Как пишет издание со ссылкой на представителей ряда еврейских организаций, Катар обещал предоставить им такую возможность.

Один из источников газеты сообщил, что организаторы не предоставили молитвенные помещения евреям, объясняя это тем, что они не могут обеспечить их безопасность. Другой собеседник издания отметил, что им обещали возможность готовить кошерную еду, включая кошерное мясо, однако пока им разрешили только продавать холодные бутерброды.

Отмечается, что в Катар на ЧМ-2022 приехало около 10 тыс. верующих евреев из Израиля и других государств. Но на фоне этих запретов одна группа состоятельных американских евреев отменила поезду на чемпионат из-за беспокойства за свою безопасность и проблем с нехваткой кошерной еды.

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Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря.

ФИФА за два дня до начала турнира сообщила, что в Катаре официально запрещена продажа алкогольного пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998247-evrei-zayavili-o-problemah-s-mestom-dlya-molitv-i-koshernoy-edoy-na-chm-2022-v-katare/