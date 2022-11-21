ЧМ-2022 по футболу: Англия разгромила Иран

Матч Англия - Иран. Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В катарском городе Доха на стадионе "Халифа Интернешнл" состоялся матч группы B между сборными Англии и Ирана в рамках чемпионата мира-2022 по футболу, передает NUR.KZ.

Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу англичан. Голы забили Рахим Стерлинг, Джуд Беллингем, Букайо Сака. При этом арбитр добавил к основному времени сразу 14 минут. Затяжка была вызвана травмой вратаря Ирана Алирезы Беиранванда, который в итоге был заменен.

Вторая половина встречи также оказалась результативной. Сака оформил дубль. Затем отличился Маркус Рэшфорд. Сборная Ирана отыграла один мяч усилиями Мехди Тареми.

Джек Грилиш сделал счет 6:1, а на последних секундах Тареми успешно реализовал пенальти. Итоговый счет составил 6:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1998320-chm-2022-po-futbolu-angliya-razgromila-iran/