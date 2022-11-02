Еще 139 млрд тенге вернут в Казахстан по делу Кайрата Сатыбалдыулы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Антикор продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы по подозрению в отмывании денег и иного имущества, полученного преступным путем, сообщает официальный Telegram-канал Антикоррупционной службы.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше 230 млн долларов США (107 млрд тенге - прим.ред.), которые обращены в доход государства.

Кроме того, установлен факт вложения Сатыбалдыулы К. 300 млн долларов США (139,4 млрд тенге - прим.ред.) в иностранные ценные бумаги. Указанная сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана", — сообщили в Антикоре.

Отмечается, что по поручению президента ведомство продолжает поиск и возврат в страну незаконно выведенных капиталов.

Напомним, Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте этого года. Сообщалось, что бизнесмена подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.

В августе Антикор заявил об окончании досудебного расследования. Тогда же стало известно, что крупные хищения выявлены и в АО "Центр транспортного сервиса". Позже Сатыбалдыулы возместил ущерб в 12 млрд тенге и 28 млрд тенге обеим компаниям.

Тем не менее 26 сентября его приговорили к 6 годам лишения свободы. Бизнесмена признали виновным по трем статьям — организация уголовного преступления либо руководство преступной группой, присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В суде также рассказали, как Сатыбалдыулы и остальным осужденным удалось незаконно получить 40 млрд тенге.

В конце сентября в Генпрокуратуре сообщали, что на стадии расследования находятся еще несколько дел против Сатыбалдыулы, в том числе по налогам и по имуществу, добытому преступным путем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1995334-esche-300-mln-dollarov-vernut-v-kazahstan-po-delu-kayrata-satybaldyuly/