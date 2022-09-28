Какие еще дела расследуются против Кайрата Сатыбалдыулы, рассказали в Генпрокуратуре

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Замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса прокомментировал дело против Кайрата Сатыбалдыулы, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Асет Чиндалиев напомнил, что в суде по делу Кайрата Сатыбалдыулы рассмотрели только два эпизода – по "Казахтелекому" и "ЦТС".

"Другие дела сейчас находятся на стадии расследования. Рассматриваются экономические вопросы. Есть еще ряд по налогам, по преступно нажитым средствам и ряд других дел", – пояснил он.

Между тем, журналисты поинтересовались, может ли Кайрат Сатыбалдыулы выйти на свободу по УДО.

"Его могут освободить по УДО – оно применяется ко всем, кроме тех, кто совершил тяжкие преступления, например террористические", – добавил Асет Чиндалиев

Напомним, что на днях суд приговорил Кайрата Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990034-kakie-esche-dela-rassleduyutsya-protiv-kayrata-satybaldyuly-rasskazali-v-genprokurature/