Как Сатыбалдыулы с группой лиц незаконно получили более 40 млрд тенге, рассказали в суде

Купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В столичном суде при вынесении приговора в отношении бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы и группы лиц, которые принимали участие в хищениях и причинении имущественного ущерба АО "ЦТС" и "Казахтелеком", судья озвучил, как именно из этих компаний выводились деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья Нурлан Баяхметов озвучил подробности дела Кайрата Сатыбалдыулы и группы лиц по хищениям и организации имущественного ущерба АО "ЦТС" и "Казахтелеком".

"Установлено, что в период с 2018 по 2021 год Сатыбалдыулы организовал хищение денежных средств "ЦТС" путем растраты с использованием служебных полномочий руководящих должностных лиц АО, вступивших в предварительный сговор в качестве исполнителей: председателя совета директоров Мухамеджанулы и президента Бекетова, путем вывода денежных средств АО с заключением фиктивных договоров с подконтрольными осужденным компаниями.

Таким образом, Сатыбалдыулы, Мухамеджанулы и Бекетов причинили материальный ущерб АО в крупном размере – более 28 млрд тенге", – сообщил судья.

Также группой лиц вместе с Сатыбалдыулы был причинен ущерб компании "Казахтелеком".

"В период с 2018 по 2022 год Сатыбалдыулы организовал причинение имущественного ущерба собственнику имущества АО "Казахтелеком" путем злоупотребления доверием и обмана при отсутствии признаков хищения, которые совершил группой лиц по предварительному сговору с Конырбаевым и директором дирекции корпоративного бизнеса АО Муравьевым путем перепродажи услуг телекоммуникации АО и передачи последнему в аренду по завышенной стоимости канала связи через одного единого подконтрольного поставщика "Казахтелеком" – подключение к каналу связи без начисления абоненткой платы.

Таким образом, Сатыбалдыулы, Конырбаев и Муравьев причинили "Казахтелеком" материальный ущерб более 12 млрд тенге", – добавил Нурлан Баяхметов.

Напомним, что сегодня в суде Астаны Сатыбалдыулы признали виновным в озвученных преступлениях – судья назначил ему 6 лет лишения свободы.

Другие подсудимые получили от 2 лет 6 месяцев до 6 лет условного срока.

На прошлом судебном заседании Сатыбалдыулы и другие подсудимые признали вину и причиненный ущерб, а также согласились на предложенный прокурором срок.

В ходе суда Сатыбалдыулы вернул обеим компаниям 28 млрд тенге и 12 млрд тенге.

Также напомним, что до суда, по сообщению Антикора, Сатыбалдыулы и другие подследственные вернули государству еще 240 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989668-kak-satybaldyuly-s-gruppoy-lits-nezakonno-poluchili-bolee-40-mlrd-tenge-rasskazali-v-sude/