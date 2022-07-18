Выяснились новые подробности дел Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева

Кайрат Сатыбалды. Фото: inbusiness.kz

Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов поделилась новыми подробностями расследования в отношении Кайрата Сатыбалды и Кайрата Боранбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В Генпрокуратуре заявили, что комиссия держит на особом контроле расследования наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом.

"Это дела в отношении К. Сатыбалдыулы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО "РОП". На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено около 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. По расследуемому Антикоррупционной службой делу фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 млн долларов США", – заявили в комиссии.

Отмечается, что было возмещено около 36 млрд тенге по делам о хищении в АО "Казахтелеком", АО "Центр Транспортного Сервиса" и других компаний.

Что же касается оператора "РОП" – по данному делу предотвращено хищение около 180 млрд тенге (перечислены со счета ТОО "РОП" на счета АО "Жасыл Даму"), из которых около 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка 3 млн долларов США.

При этом Агентство по финмониторингу (АФМ), как уточнили в комиссии, в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО "КазМунайГаз" возместило около 11,3 млрд тенге.

В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в госорганизацию АО "ТаразЭнергосбыт" возмещено 2,2 млрд тенге.

Напомним, в марте Антикоррупционной службой по делу о хищении средств "Казахтелекома" был задержан Кайрат Сатыбалдыулы – его отправили под стражу. Вскоре стало известно и о аресте его экс-супруги, Гульмиры Сатыбалды.

В марте этого года также был арестован бизнесмен Кайрат Боранбаев. По информации Агентства РК по финмониторингу, Боранбаев подозревается в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Подозреваемые до сих пор находятся под стражей.

Также отметим, что в апреле текущего года был задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП" по подозрению в хищении средств.

Кроме того, недавно стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск. Ее подозревают в присвоении 920 млн тенге.

Стоит отметить, что 19 января работа компании была прекращена, вместо нее вопросами утильсбора стал заниматься новый государственный оператор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978926-vyyasnilis-novye-podrobnosti-del-kayrata-satybaldy-i-kayrata-boranbaeva/