Кайрату Боранбаеву продлили срок ареста

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Суд продлил срок ареста бизнесмену Кайрату Боранбаеву на один месяц. Информация об этом появилась на официальном сайте городского суда Нур-Султана.

"8 июля 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц", - говорится в сообщении судебного органа.

Напомним, в марте этого года был арестован бизнесмен Кайрат Боранбаев. По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, Боранбаев подозревается в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Отметим, что месяц назад специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана уже продлевал срок ареста подозреваемого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977583-kayratu-boranbaevu-prodlili-srok-aresta/