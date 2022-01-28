Вице-министра экологии Примкулова и главу "Оператор РОП" Кумаргалиева арестовали

Медет Кумаргалиев. Фото: Facebook / Recycle.kz

Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев арестованы на 2 месяца. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе столичного суда.

"27 января 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемых Примкулова А.А., Кумаргалиева М.К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК", - говорится в сообщении суда.

Ахметжан Примкулов. Фото: primeminister.kz

О задержании замглавы Минэкологии и главы "Оператор РОП" стало известно два дня назад. В антикоррупционной службе сообщали, что Кумаргалиева и Примкулова подозревают "в совершении коррупционных преступлений".

Тогда же сообщалось, что умер управляющий директор ТОО "Оператор РОП" по правовым вопросам Руслан Шамшиев. Полиция возбудила уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Напомним, 11 января во время своего выступления в мажилисе Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа компании "Оператор РОП" "вызывает много вопросов", а функции оператора по утильсбору должна выполнять госорганизация.

Позже правительство приняло постановление, которым деятельность компании "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами была прекращена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953438-vitse-ministra-ekologii-primkulova-i-glavu-operator-rop-kumargalieva-arestovali/