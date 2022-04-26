Суд оставил без изменений меру пресечения вайнеру Мейржану Туребаеву

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Меру пресечения в виде ареста на 10 суток вайнеру Мейржану Туребаеву оставили без изменений. Такое решение сегодня вынес судья Алматинского городского суда Батыров, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор по делу попросил отменить ранее принятую меру пресечения в виде ареста на 10 суток и санкционировать меру пресечения сроком на два месяца. В то же время адвокат Туребаева настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, ее поддержала супруга блогера, заявившая, что муж ни от кого не скрывается.

Этой же позиции - назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы, - придерживаются и представители инициативной группы потерпевших.

Сам Мейржан Туребаев отметил, что внес как вкладчик собственные средства и до сих пор не получил полной суммы.

В итоге судья постановил оставить решение межрайонного следственного суда без изменений, а частные жалобы прокурора и адвоката - без удовлетворения.

Напомним, в феврале блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды. Следственный суд Алматы санкционировал им меру пресечения в виде залога.

Позже Туребаев ответил на обвинения в создании финпирамиды. На днях представители Генпрокуратуры пояснили, почему блогера Мейржана Туребаева не арестовали на период следствия по делу о финпирамиде, отпустив под залог.

Затем стало известно, что блогер Туребаев и другие подозреваемые в создании финпирамиды взяты под стражу. Сам Мейржан высказался в свою защиту - он уверяет, что сам был вкладчиком компании и потерял из-за этого 10 миллионов тенге.

Между тем вкладчики финпирамиды попросили освободить блогера Мейржана Туребаева. А Руслан Абдрахманов объяснил, почему ему и вайнеру Шерниязову изменили меру пресечения на арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966709-sud-ostavil-bez-izmeneniy-meru-presecheniya-vayneru-meyrzhanu-turebaevu/