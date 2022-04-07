Полиция Алматы ищет пострадавших от действий преступной группировки в январских событиях

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Преступная группа захватывала и незаконно удерживала людей, применяя к ним физическую силу, во время беспорядков в Алматы 5-6 января текущего года. Сейчас полиция ищет пострадавших и свидетелей, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции города, следственно-оперативной группой расследуется уголовное дело по фактам массовых беспорядков, имевших место в Алматы в начале января.

"Следствием установлено, что 5-6 января 2022 года члены преступной группы, применяя физическую силу на улицах города Алматы, незаконно захватывали граждан, избивали, против их воли удерживали в зале ресторана "BallRoom", расположенного в здании гостиницы "Казахстан", а также в паркинге бизнес-центра "EsentaiTower. В дальнейшем от полученных травм один из задержанных скончался", - сообщили в ведомстве.

Большая часть потерпевших установлена, говорят в полиции. По делу проведены следственные действия. Но для установления полной картины происходивших событий необходимы показания свидетелей и потерпевших, неустановленных следствием.

Потому в ведомстве призывают потерпевших и очевидцев обратиться в прокуратуру Алматы по адресу: улица Желтоксан, 189, и рассказать все известное по делу следственно-оперативной группе.

Контактные телефоны: 8-775-888-03-65; 8-775-644-95-96.

Напомним, в ночь с 4-го на 5-е января было захвачено здание акимата Алматы и аэропорт. В этот же день бандитами совершена попытка захвата пожарной части, Департамента полиции города Алматы, управлений полиции Ауэзовского и Жетысуского районов. Захвачены семь оружейных магазинов. В этот день были совершены поджоги здания акимата Алматы и партии Nur Otan, четырех торговых центров и отделений банков.

Кроме того, сообщалось, что Арман Джумагельдиев, более известный как Дикий Арман, и его группировка, похищали и насильно удерживали 24 мирных граждан из числа случайных прохожих. Их перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался.

Сейчас Дикий Арман находится под арестом, который ему продлили до 7 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964015-politsiya-almaty-ischet-postradavshih-ot-deystviy-prestupnoy-gruppirovki-v-yanvarskih-sobytiyah/